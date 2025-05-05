Дрони атакували Москву у росії: роботу одного з аеропортів обмежили

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників, які нібито намагалися прорватися до російської столиці. Через інцидент тимчасово обмежили роботу аеропорту "Домодєдово".

Про це він написав у Telegram. За словами Собяніна, сили протиповітряної оборони РФ перехопили дрони над міським округом Подольськ. Він запевнив, що уламки впали без спричинення руйнувань чи жертв. На місці працюють екстрені служби.

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Близько 03:10 Росавіація запровадила обмеження на виліт і приліт рейсів у "Домодєдово", однак вже за годину польоти відновили.

Вранці міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 26 дронів: 17 над Брянською областю, 5 — над Калузькою і ще 4 — у Московській області.

Нагадаємо, дрони атакували російський Брянськ.

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