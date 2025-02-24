Дроны атаковали НПЗ в российской Рязани: загорелся масштабный пожар (видео)

В ночь на 24 февраля в российском городе Рязань раздались взрывы, после которых на территории местного нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. НПЗ в Рязани стал мишенью для беспилотников.

Об атаке сообщили российские Telegram-каналы Mash, Baza. Mash заявил, что удар нанесли украинские дроны, в результате чего на предприятии возник пожар.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

Очевидцы, обитающие вблизи завода, рассказали, что ночью слышали серию громких взрывов, после которых поднялся в небо столб огня. Пользователи соцсетей начали массово делиться видео, на которых видно зарево пожара и дым над предприятием.

Официальные российские ведомства пока не комментировали ситуацию, однако инцидент вызвал резонанс в местных пабликах, где активно обсуждают масштабы повреждений и возможные последствия атаки.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!