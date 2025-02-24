Дрони атакували НПЗ у російській Рязані: зайнялась масштабна пожежа (відео)

У ніч на 24 лютого в російському місті Рязань пролунали вибухи, після яких на території місцевого нафтопереробного заводу спалахнула пожежа. НПЗ у Рязані став мішенню для безпілотників.

Про атаку повідомили російські Telegram-канали Mash, Baza. Mash заявив, що удар завдали українські дрони, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.

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Очевидці, які мешкають поблизу заводу, розповіли, що вночі чули серію гучних вибухів, після яких у небо піднявся стовп вогню. Користувачі соцмереж почали масово ділитися відео, на яких видно зарево пожежі та дим над підприємством.

Офіційні російські відомства поки не коментували ситуацію, однак інцидент викликав резонанс у місцевих пабліках, де активно обговорюють масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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