Дроны атаковали российское Сочи: есть попадание в нефтебазу (фото, видео)

На федеральной территории Сириуса близ Сочи в Краснодарском крае России в результате атаки беспилотников было зафиксировано попадание по нефтебазе. Жителей воздержаться от поездок и прогулок в районе Таврической улицы, где произошла атака, пообещав информировать о дальнейшем развитии событий.

Об этом сообщили глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram, пропагандистское агентство РИА Новости. Ранее Плишкин сообщал об активности систем противовоздушной обороны в регионе и предупреждал, что угроза новых ударов дронами остается.

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По информации российского агентства РИА Новости, в ночное время жители Сочи слышали по меньшей мере пять взрывов.

Сириус – это поселок городского типа, расположенный на юге Краснодарского края. Оно стало первой федеральной территорией в России, ранее входившей в Сочи. В настоящее время считается южным населенным пунктом в регионе и Южном федеральном округе.

Напомним, дроны атаковали аэропорт Миллерово Ростовской области РФ.

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