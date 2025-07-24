Дрони атакували російське Сочі: є влучання у нафтобазу (фото, відео)

На федеральній території Сіріус поблизу Сочі в Краснодарському краї Росії в результаті атаки безпілотників було зафіксовано влучання по нафтобазі. Мешканців утриматися від поїздок та прогулянок у районі вулиці Таврійської, де сталася атака, пообіцявши інформувати про подальший розвиток подій.

Про це повідомили глава території Дмитро Плішкін у Telegram, пропагандистське агентство РИА Новости. Раніше Плішкін повідомляв про активність систем протиповітряної оборони в регіоні та попереджав, що загроза нових ударів дронами залишається.

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За інформацією російського агентства РИА Новости, у нічний час мешканці Сочі чули щонайменше п’ять вибухів.

Сіріус — це селище міського типу, що розташоване на півдні Краснодарського краю. Воно стало першою федеральною територією в Росії, раніше входило до складу Сочі. Нині вважається найпівденнішим населеним пунктом у регіоні та Південному федеральному окрузі.

Нагадаємо, дрони атакували аеропорт Мілерово Ростовської області РФ.

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