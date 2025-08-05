Дроны атаковали российскую Рязанскую область: есть попадание в нефтеперерабатывающий завод (видео)

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, находящийся в собственности государственной российской компании "Роснефть", со 2 августа работает менее чем наполовину после атаки украинских беспилотников. В результате удара были остановлены две ключевые установки первичной переработки нефти - CDU-3 и CDU-4, обрабатывавшие 8 600 и 11 400 тонн.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли. После атаки предприятие продолжило работу только на одной установке – CDU-6, мощность которой составляет 23 200 тонн в сутки. Это примерно 48% от общей возможности завода.

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По словам информаторов, в прошлом году на предприятии было переработано 13,1 млн. тонн нефти. В результате производство составило 2,3 млн. тонн автомобильного бензина, 3,4 млн. тонн дизельного горючего, 4,2 млн. тонн мазута и 1 млн. тонн авиационного горючего.

Напомним, в ночь на 25 июля несколько российских регионов подверглись атаке беспилотников. Взрывы раздались в Ростовской области, Ставропольском крае, Северной Осетии и других частях Северокавказского федерального округа.

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