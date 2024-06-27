Дроны атаковали три области рф: есть попадание по заводу по производству химии для авиапрома (видео)

27 июня ночью беспилотники атаковали сразу три области россии. ПВО оккупантов работало в Белгородской, Московской и Тверской областях.

По данным российского министерства обороны, "очередными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и одна БПЛА над территорией Белгородской областей".

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В Тверской области рф, как пишут местные жители в пабликах, произошло попадание в Редкинский опытный завод, который является одним из крупнейших химических производств региона. Здесь производится продукция для авиации и космической промышленности россии.

Местные власти сообщили: "В районе 4 утра 27 июня 2024 года в Конаковском муниципальном округе Тверской области очередные средства ПВО Минобороны рф отразили еще одну атаку БПЛА. На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет".

По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени "областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам". Однако на одном из обнародованных в соцсетях видео из Тверской области можно увидеть, как со стороны завода поднимается столб дыма. Голос за кадром говорит "долетел куда надо", "опять по заводу попали".

Дым с территории завода. Источник: Скриншот с видео

В комментариях местные обвиняют украинских переселенцев, проживающих на территории области. Они считают, что БПЛА были запущены ими, поскольку "как они могли пролететь такое расстояние, чтобы их никто не заметил".

россияне обвиняют переселенцев в атаке. Источник: Скриншот

Кстати, раньше на этот завод уже прилетали дроны. Он был поражен в сентябре 2023 года.

Напомним, на днях на территории рф в Воронежской области бойцы ГУР ударили по складу боеприпасов.

Также недавно на россии был уничтожен состав "шахедов" и ликвидированы инструкторы по использованию БПЛА. По данным Командования ВМС ВСУ, в результате удара было уничтожено: 20 "Shahed-136"/"Герань-2", 50 ударных БПЛА "Ланцет", 40 разведывательных БПЛА "ZALA" и 10 разведывательных БПЛА "SuperCam".

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