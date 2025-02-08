Дроны атаковали Волгоградскую и Ростовскую области: под прицел попала нефтеперегонная станция (фото, видео)

В ночь на 8 февраля беспилотники атаковали нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области РФ и Ростовскую область. По данным соцсетей, город и область атаковали якобы украинские дроны.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на губернатора Волгоградской области РФ Андрея Бочарова. В сообщениях отмечают, что, по меньшей мере, 5 взрывов прогремели в небе над Ростовом-на-Дону.

Это произошло в результате атаки украинских беспилотников. Местные жители рассказали, что слышали звук дронов, после чего видели вспышки в небе.

Бочаров, как обычно это делают российские власти, заявил, что атака БпЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области якобы "была отбита". По его словам, обошлось без пожара и пострадавших.

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Впоследствии и. губернатора Ростовской области подтвердил атаку БПЛА на Ростов и область.

По его словам, в Чортковском районе якобы повреждены административно-бытовые здания предприятия. Эвакуированы 6 работников. Российские паблики сообщали об атаке на нефтеперекачивающую станцию в пригороде Чортково.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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