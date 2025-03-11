Дроны устроили самую массированную атаку на Москву и Подмосковье: фото, видео

По информации российских чиновников, в ночь на 11 марта Москву атаковали десятки беспилотников. По состоянию на утро сообщается о якобы сбитии 69 дронов, а также о повреждении инфраструктуры и одного погибшего.

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также российское государственное агентство РИА Новости обнародовали эти данные в официальных заявлениях и Telegram.

Первые сообщения об атаке появились около трех ночи. По словам Собянина, к шести утра системы ПВО России якобы перехватили почти семь десятков беспилотников, летевших в направлении Москвы.

"Силами ПВО Минобороны в настоящее время сбиты 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на местах падения обломков".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что массовая атака беспилотников началась в четыре часа утра.

"На данный момент известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. В Раменском обломки дрона упали на многоэтажку, повредив семь квартир с 19 по 22 этажа на Северном шоссе".

По словам чиновников, сообщения о полетах БПЛА поступали из нескольких населенных пунктов: Коломна, Зарайск, Серебряные Ставки, Серпухов, Раменское, Воскресенск, Луховицы, Бронницы, Домодедово, Ленинский, Подольск, Электросталь и Котельники.

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Из-за падения обломков дронов было временно остановлено движение поездов на станции Домодедово. Также зафиксирован пожар на стоянке компании "Мираторг".

В нескольких московских аэропортах – "Жуковский", "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" – временно приостановили взлеты и посадки самолетов. Подобные ограничения действовали и в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Сообщается, что ночью объявили воздушную тревогу еще в Самарской области и Татарстане. Дроны якобы сбивали в воздушном пространстве Владимирской, Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Впоследствии мэр Москвы назвал атаку наиболее масштабной с начала войны.

"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете в столицу сбиты 74 беспилотника, а всего по разным направлениям атаковали сотни дронов".

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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