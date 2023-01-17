Два знака зодиака ждут плохие новости в 2023 году: это станет для них ударом

2023 год принесет плохие новости и тяжелые испытания двум уроженцам зодиакального круга. Будут моменты, которые буквально выбьют их из колеи, и заставят усомниться в собственных силах.

По словам астрологов, в зоне риска Девы и Весы. Им нужно набраться терпения, чтобы достойно пройти этот непростой период.

Дева

Уроженцев этого знака зодиака ждут проблемы в личной жизни. Вероятно, ссоры со второй половинкой дойдут до красной черты, но виноваты в этом будут оба партнера. Если Девы не научатся искать компромиссы, то отношениям придет крах. Это станет болезненным ударом для уроженцев знака. Они могут замкнуться в себе и впасть в депрессию.

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Весы

Весы слишком много времени уделяют тому, чтобы понравится окружающим, и забывают о своей второй половинкой. Но в 2023 году терпению партнера придется конец – мелкая ссора обернется грандиозным скандалом с бурным расставанием. Вряд ли в такой ситуации что-то можно будет справить сгоряча. Весам нужно пересмотреть свои взгляды на жизнь, а уже потом решать, что делать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, способных на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и достигают больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.