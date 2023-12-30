Двум категориям пенсионеров повысят выплаты уже с 1 января: ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил об изменении размера пенсий в Украине с 1 января 2024 года. Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", с 1 января 2024 минимальная заработная плата установлена в размере 7100 гривен.

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По информации ПФУ, это означает, что минимальный размер пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно), с 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты – 2840 гривен.

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Также с 1 января 2024 увеличится размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Кроме того, с 1 января 2024 года растут размеры прожиточного минимума. В частности, размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, увеличивается до 2361 гривен, а прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц – до 2920 гривен.

Согласно этому, с 1 января 2024 года вырастет размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, который исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

Однако, как отметили в ПФУ, перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 г., производится с 1 марта 2024 г. вместе с ежегодной индексацией пенсий.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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