Двом категоріям пенсіонерів підвищать виплати вже з 1 січня: ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) повідомив про зміни розміру пенсій в Україні з 1 січня 2024 року. Згідно з Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата встановлена у розмірі 7100 гривень.

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За інформацією ПФУ, це означає, що мінімальний розмір пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно), з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати – 2840 гривень.

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Також з 1 січня 2024 року збільшиться розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Крім того, з 1 січня 2024 року зростають розміри прожиткового мінімуму. Зокрема, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, збільшується до 2361 гривень, а прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць – до 2920 гривень.

Відповідно до цього, з 1 січня 2024 року зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

Однак, як наголосили у ПФУ, перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 р. разом із щорічною індексацією пенсій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж.

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