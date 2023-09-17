Эксперт объяснил, когда ждать повышения минимальной пенсии

В Украине, несмотря на войну, провели все запланированные пенсии в этом году. Впрочем, размер минимальной пенсии остался без изменений.

Эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, планируется ли повышение минимальной пенсии в 2023 году. По его словам, к Новому году не следует ожидать повышения.

Обычно размер минимальной пенсии пересматривался дважды в год, когда рос прожиточный минимум. Это происходило 1 июля и 1 декабря.

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Но в 2023 году прожиточный минимум заморожен. Учитывая это, минимальная пенсия останется на уровне 2093 грн.

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"Правительство всегда закон о бюджете закладывало четыре раза. То есть поквартально менялся размер прожиточного минимума в сторону его увеличения. Но сейчас из-за войны и вызванной ею экономической ситуации в стране такой возможности у государства нет", - отметил Павловский.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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