Эксперт объяснил, почему обязательно застегивать все пуговицы на одежде перед стиркой

Если запихнуть одежду в стиральную машину без осторожности, вещи останутся в карманах, а внутри прибора будет слишком много грязного белья, из-за чего оно не будет стираться должным образом. Маленькие предметы, оставленные в карманах, легко попадают в барабан стиральной машины.

При высокой скорости отжима эти вещи могут повредить или задеть одежду. Всегда проверяйте карманы на предметы, которые вы не хотите стирать, например монеты и купюры, салфетки, наушники и ключи от двери, сообщает Express.co.uk.

Эксперты советуют застегнуть все пуговицы, молнии и застежки на одежде, чтобы убедиться, что другие материалы не повредились и не зацепились за них во время стирки.

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Стирка джинсовых вещей наизнанку, в частности джинсов, предотвращает быстрое выцветание их цветов и защищает поверхности другой одежды во время стирки от повреждения из-за трения.

Обязательно всегда отделяйте одежду от полотенец и простыней, поскольку они могут нуждаться в одинаковой температуре стирки, но всегда проверяйте этикетку.

Важно установить оптимальную загрузку в машину, чтобы получить максимум от каждого цикла стирки и избежать ненужного повреждения одежды. Переполненный стиральный барабан будет означать, что одежда не будет очищена настолько эффективно, поскольку много вещей во время одной стирки также может повредить волокна разных тканей.

Ранее, UaPortal поделился, как самостоятельно почистить стиральную машину.

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