Експерт пояснив, чому обов'язково застібати всі ґудзики на одязі перед пранням

Якщо запхати одяг у пральну машину без обережності, речі залишаться в кишенях, а всередині приладу буде забагато брудної білизни, через що вона не пратиметься належним чином. Маленькі предмети, залишені в кишенях, легко потрапляють у барабан пральної машини.

"При високій швидкості віджимання ці речі можуть пошкодити або зачепити одяг. Завжди перевіряйте кишені на предмети, які ви не хочете прати, наприклад монети та купюри, серветки, навушники та ключі від дверей, повідомляє Express.co.uk.

Експерти також радять застібнути всі ґудзики, блискавки та застібки на одязі, щоб переконатися, що інші матеріали не пошкодилися та не зачепилися за них під час прання.

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Прання джинсових речей навиворіт, зокрема джинсів, запобігає швидкому вицвітанню їх кольорів і захищає поверхні іншого одягу під час прання від пошкодження через тертя.

Обов’язково завжди відокремлюйте одяг від рушників і простирадл, оскільки вони можуть потребувати однакової температури прання, але завжди перевіряйте етикетку.

Важливо встановити оптимальне завантаження в машину, щоб отримати максимум від кожного циклу прання та уникнути непотрібного пошкодження одягу. Переповнений пральний барабан означатиме, що одяг не буде очищений настільки ефективно, оскільки забагато речей під час одного прання також може пошкодити волокна різних тканин.

Раніше, UaPortal поділився, як самостійно почистити пральну машину.

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