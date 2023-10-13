Эксперты объяснили, чем нужно обработать землю в октябре, чтобы не было сорняков в следующем году

Сорняки являются вечным кошмаром для садоводов. Они непривлекательны, агрессивны и быстро увлекают все типы ландшафтов на открытом воздухе.

К счастью, важнейшие факторы предотвращения появления сорняков относительно просты, дешевы и безопасны в долгосрочной перспективе. Один из методов, о котором садоводы давно задумывались – поддерживать густой газон, устойчивый к сорнякам, без гербицидов, сообщает Express.co.uk.

Осень является идеальным временем для посева семян травы благодаря сочетанию более низких температур воздуха и теплых почв, что дает время для формирования новых корней до наступления зимы.

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Способ, известный как удушение сорных растений, является естественным процессом поддержки открытого пространства. Пересев газона сгущает траву, помогая ей противостоять будущей инвазии сорняков.

Этот метод работает, заполняя обнаженные места на газоне и наполняя его новой травой, делая газон в целом более густым. Это ограничит пространство, доступное для саженцев сорняков, и затенит почву, которая заблокирует их от солнечного света и в конце концов убьет их.

Напомним, мы уже писали, что делать, если на огороде мало места.

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