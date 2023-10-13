Експерти пояснили, чим треба обробити землю в жовтні, щоб не було бур'янів наступного року

Бур'яни є вічним кошмаром для садівників. Вони непривабливі, агресивні та швидко захоплюють усі типи ландшафтів на відкритому повітрі.

На щастя, найважливіші чинники запобігання появі бур’янів є відносно простими, дешевими та безпечними у довгостроковій перспективі. Один із методів, про який садівники давно замислювалися, – підтримувати густий газон, стійкий до бур’янів, без гербіцидів, повідомляє Express.co.uk.

Осінь є ідеальним часом для посіву насіння трави завдяки поєднанню нижчих температур повітря та теплих ґрунтів, що дає час для формування нових коренів до настання зими.

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Спосіб, відомий як задушення бур’янів, є природним процесом підтримки відкритого простору. Пересівання газону згущує траву, допомагаючи їй протистояти майбутній інвазії бур’янів.

Цей метод працює, заповнюючи оголені місця на газоні та наповнюючи його новою травою, роблячи газон загалом густішим. Це обмежить простір, доступний для саджанців бур’янів, і затінить ґрунт, який заблокує їх від сонячного світла та зрештою вб’є їх.

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