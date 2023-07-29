Эксперты объяснили, как отличить настоящий шафран: на что обращать внимание

Шафран – это специя, известная ярким цветом, выразительным ароматом и уникальным вкусом. Впрочем, на рынке и в магазинах пряностей часто можно встретить подделку.

Эксперты объяснили, как отличить подлинный шафран от подделки и назвали основные разновидности специи. Пряности обычно представлены на прилавках в трех видах, пишет The Iran Project.

Кашмирский шафран, также известный как "шафран Могра", ценится за его темно-красный цвет и сильный аромат. Его выращивают в Индии.

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Испанский шафран, также известный как "шафран Ламанчи", широко известен своим высоким качеством. Он выращивается в Ла-Манче в Испании и известен своим ярким красным цветом, сильным ароматом и хорошо сбалансированным вкусом.

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Иранский шафран, также известный как персидский шафран, является одним из самых известных и востребованных сортов в мире. Культивируется в Иране, в частности в районе Хорасан, ценится насыщенный красный цвет, изысканный аромат и насыщенный вкус.

Чтобы определить настоящий шафран, важно понять характеристики специи:

Яркий цвет

Настоящий шафран окрашен в красный насыщенный цвет во всех нитях. Интенсивность цвета может отличаться в зависимости от сорта, но она никогда не должна выглядеть тусклой или бледной. Оранжевый или желтый шафран свидетельствует о примесях или подделках.

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Аромат

Настоящий шафран обладает сильным, выразительным ароматом. Специя пахнет цветами, медом и слегка металлом. Он должен быть ароматным, без неприятных и затхлых запахов. Если шафран не имеет заметного аромата, скорее всего, он более низкого качества.

Вкус

Настоящий шафран имеет сложный и мощный вкусовой профиль. Он должен иметь слегка горьковатый вкус с нотками меда и сена. Вкус должен быть интенсивным, но не преодолевающим. Если шафран мягкий по вкусу или имеет горьковатый привкус, он, вероятно, не настоящий.

Растворимость в воде

При добавлении подлинных нитей шафрана в теплую воду или молоко они должны постепенно высвобождать свой цвет, придавая золотистый оттенок. Фальшивый шафран может быстро окрашиваться или оставлять искусственные красители.

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