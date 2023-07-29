Експерти пояснили, як відрізнити справжній шафран: на що звертати увагу

Шафран – це спеція, що відома яскравим кольором, виразним ароматом та унікальним смаком. Втім, на ринку та в магазинах прянощів часто можна натрапити на підробку.

Експерти пояснили, як відрізнити справжній шафран від підробки та назвали основні різновиди спеції. Прянощі зазвичай представлені на прилавках у трьох видах, пише The Iran Project.

Кашмірський шафран, також відомий як "шафран Могра", високо цінується за його темно-червоний колір і сильний аромат. Його вирощують в Індії.

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Іспанський шафран, також відомий як "шафран Ламанчі", широко відомий своєю високою якістю. Він вирощується в регіоні Ла-Манча в Іспанії та відомий своїм яскравим червоним кольором, сильним ароматом і добре збалансованим смаком.

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Іранський шафран, також відомий як "перський шафран", є одним із найвідоміших і затребуваних сортів у світі. Культивується в Ірані, зокрема в районі Хорасан, цінується за насичений червоний колір, вишуканий аромат і насичений смак.

Щоб визначити справжній шафран, важливо зрозуміти характеристики спеції:

Яскравий колір

Справжній шафран забарвлений у насичений червоний колір у всіх нитках. Інтенсивність кольору може дещо відрізнятися залежно від сорту, але вона ніколи не повинна виглядати тьмяною або блідою. Помаранчевий або жовтий шафран свідчить про домішки чи підробку.

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Аромат

Справжній шафран має сильний, виразний аромат. Спеція пахне квітами, медом та злегка металом. Він повинен бути ароматним, без неприємних і затхлих запахів. Якщо шафран не має помітного аромату, швидше за все, він нижчої якості.

Смак

Справжній шафран має складний і потужний смаковий профіль. Він повинен мати злегка гіркуватий смак з нотками меду і сіна. Смак повинен бути інтенсивним., але не переборюючим. Якщо шафран м’який на смак або має гіркуватий присмак, він, ймовірно, не справжній.

Розчинність у воді

При додаванні справжніх ниток шафрану в теплу воду або молоко вони повинні поступово вивільняти свій колір, надаючи золотистий відтінок. Фальшивий шафран може швидко забарвлюватися або залишати штучні барвники.

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