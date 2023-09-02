Эксперты подсказали, как приучить детей всех возрастов к домашним обязанностям

Конечно, на начальном этапе жизни дети не могут быть помощниками на дому, но по мере своего роста они могут взять на себя определенные обязанности, утверждают психологи.

Почему это важно

Во-первых, родители должны также учитывать свои личные дела и интересы, не связанные с семьей. Во-вторых, обучение детей помогать дома развивает их бытовые навыки и готовит ко взрослой жизни. Когда взрослый ребенок не знает, как работает пылесос или готовить гречку, это может выглядеть странно.

Постепенно рутина помогает детям понимать важность сотрудничества, поддержки и соблюдения определенных правил. Поэтому важно установить определенные домашние обязанности для детей, которые будут соответствовать их возрасту и не перегрузят их.

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Ребенок 2-3 года:

На этом этапе главный ребенок может научиться самообслуживанию. Первой задачей для детей является уборка игрушек. Установите контейнеры, в которые ребенок может сложить свои игрушки. Иногда дети могут не желать убирать игрушки, но это можно сделать в виде игры.

Также ребенок может помогать носить одежду в бельевую корзину и класть посуду в раковину после еды.

Дошкольник 5-6 лет:

На этом этапе дети становятся самостоятельнее. Им можно поручить больше обязанностей, и важно хвалить их за проделанную работу.

Дошкольник может убирать посуду в раковину после семейного обеда и ужина, ставить тарелки перед едой, застилать свою кровать по утрам, поливать цветы и протирать пыль на нижних полках.

Школьники в возрасте до 9 лет:

На этом этапе можно добавлять новые обязанности, такие как выносить мусор перед школой, сервировать стол перед едой, содержать в порядке свои книги, тетради и учебники, загружать и разгружать стиральную машину.

Школьники в возрасте до 13 лет:

Это уже возраст, когда дети становятся достаточно самостоятельными. Школьник может мыть посуду, пылесосить, выносить мусор, раскладывать белье после стирки.

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Подростки 14+ лет:

Подростки – это уже достаточно самостоятельные личности, и они справятся с большинством домашних обязанностей. Важно обсудить и определить, какие обязанности они могут выполнять в семье. Например, ежедневно ребенок может мыть посуду и чистить лоток для кошек, а во время уборки на выходных вытирать пыль во всем доме и пылесосить.

Также на этом этапе можно начать обучать ребенка готовить, начиная с простых блюд, таких как приготовление каши или бульона.

Напомним, мы уже писали, как определить окно фертильности.

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