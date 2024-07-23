Энергетики ослабили ограничения: анонс отключений света на 24 июля

В среду, 24 июля, в Украине графики отключения света будут применять на протяжении всех суток. Однако по сравнению со вторником ограничения будут существенно ослаблены.

Энергетики будут применять до двух очередей отключений. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"24 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", – говорится в сообщении.

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С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В остальные часы облэнерго будут применять две очереди одновременно.

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