Енергетики послабили обмеження: анонс відключень світла на 24 липня

У середу, 24 липня, в Україні графіки відключення світла будуть застосовувати упродовж усієї доби. Однак порівняно з вівторком, обмеження будуть суттєво послаблені.

Енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

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