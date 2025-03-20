ЕС предоставил Украине 1 млрд евро по доходам от российских активов

Европейский Союз перечислил Украине очередной финансовый транш в размере 1 миллиарда евро в рамках программы ERA. Вырученные средства будут направлены на финансирование приоритетных статей государственного бюджета Украины.

О поступлении средств официально сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Как отметил глава украинского правительства, это уже второй транш помощи от ЕС, формируемый за счет доходов от замороженных российских активов. По словам Шмыгаля, суммарная финансовая поддержка, оказанная Украине европейскими партнерами в рамках инициативы G7, составила уже 4 миллиарда евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 апреля 2025 года украинским потребителям природного газа придется оплачивать дополнительные суммы, несмотря на действующий мораторий, фиксирующий стоимость газа на период военного положения.

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