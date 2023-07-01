Эти лайфхаки избавят вас от короедов: методы спасения деревянной мебели

Дерево является натуральным материалом, имеющим многочисленные преимущества с точки зрения экологии и использования. Однако одним из главных недостатков древесины является ее уязвимость к нападению короедов – вредных жуков.

Короеды – это небольшие насекомые, размером не более 8 мм, которые поселяются в коре и верхних слоях древесины. Они откладывают свои яйца и создают ходы внутри древесины. Присутствие короедов можно обнаружить с помощью буровой муки, которую они оставляют на поверхности, а также за круглыми отверстиями диаметром до 2 мм, рассыпанными по дереву. Эти вредители уничтожают древесину, сделав ее более хрупкой и могут привести к ее полному разрушению.

Видео дня

Существует несколько способов борьбы с короедами. Специализированные защитные пропитки и покрытия могут применяться для обработки зараженных предметов или поверхностей. Также можно использовать столярные лаки, растворители и масла или отработанное машинное масло. Другим вариантом является введение антисептических растворов или применение жидких, пиротехнических или перманентных инсектицидов. Также можно использовать методы вымораживания и прогрева при экстремальных температурах, удаления поврежденных участков или применения феромонных ловушек.

Читайте также: Как защитить ягоды в саду от вредителя?

Перед обработкой древесины от короедов важно знать, что борьбу с этими вредителями надо проводить до полного их уничтожения, включая только вылупившихся из яиц жуков.

Как обрабатывать древесину от жуков

Если вы обнаружили на поверхности древесины походки, введите внутрь них специальные инсектициды, которые продаются в шприцах. Такой шприц нужно вставить и закачивать жидкость из него, пока она не начнет выходить наружу. Затем отверстие нужно закрыть, чтобы вредители не смогли выбраться. Через некоторое время процедуру нужно повторить для уничтожения новых вылупившихся из яиц жуков.

Напомним, мы уже писали о рейтинге самых опасных садовых вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !