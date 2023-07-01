Ці лайфхаки позбавлять вас від короїдів: методи порятунку дерев‘яних меблів

Дерево є натуральним матеріалом, що має численні переваги з точки зору екології та використання. Проте, одним з головних недоліків деревини є її вразливість до нападу короїдів – шкідливих жуків.

Короїди – це невеликі комахи, розміром не більше 8 мм, які оселяються у корі та верхніх шарах деревини. Вони відкладають свої яйця та створюють ходи усередині деревини. Присутність короїдів можна виявити за допомогою бурового борошна, яке вони залишають на поверхні, а також за круглими отворами діаметром до 2 мм, розсипаними по поверхні дерева. Ці шкідники знищують деревину, зробивши її більш крихкою та можуть призвести до її повного руйнування.

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Існує кілька способів боротьби з короїдами. Спеціалізовані захисні просочення та покриття можуть бути застосовані для обробки заражених предметів або поверхонь. Також можна використовувати столярні лаки, розчинники та масла, або відпрацьоване машинне масло. Іншим варіантом є введення антисептичних розчинів або застосування рідких, піротехнічних або перманентних інсектицидів. Також можна використовувати методи виморожування та прогрівання за екстремальних температур, видалення пошкоджених ділянок або застосування феромонних пасток.

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Перед обробкою деревини від короїдів важливо знати, що боротьбу з цими шкідниками треба проводити до повного їх знищення, включаючи жуків, які тільки вилупилися з яєць.

Як обробляти деревину від жуків

Якщо ви виявили на поверхні деревини ходи, введіть всередину них спеціальні інсектициди, які продаються у шприцах. Такий шприц треба вставити і закачувати рідину з нього доти, доки вона не почне виходити назовні. Потім отвір треба закрити, щоби шкідники не змогли вибратися. Через деякий час процедуру треба повторити для знищення нових жуків, які вилупились із яєць.

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