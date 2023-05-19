Это может навлечь беду! Что нельзя делать в новолуние 19 мая 2023

Новолуние, которое состоится 19 мая 2023 года в 18:56, считается особенной датой из-за сильного влияния на жизнь людей. По словам астрологов, Луна в это время поменяет знак Тельца на знак Близнецов, а это значит, что нужно руководствоваться разумом и не поддаваться эмоциям

Хотя новолуние принесет желание действовать, осторожность в это время не помешает. Возможны сильные эмоциональные качели, которые повысят риск принятия неправильных решений.

Что нельзя делать в новолуние

День не подходит для принятия решений, которые могут повлиять на будущее. Не стоит в новолуние менять работу, заниматься переездом, делать крупные покупки. Неблагоприятной дата является и для свадеб или любых других торжественных мероприятий.

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Не рекомендовано переусердствовать с трудом – даже если работы много, нужно найти паузу и немного отдохнуть, иначе старые проблемы со здоровьем напомнят о себе. Лучше всего отказаться от употребление алкоголя – спиртное в этот день может подтолкнуть на сомнительные сделки, которые будут иметь печальный итог.

Нельзя ссориться и конфликтовать, даже мелкая перепалка способна привести к разрыву отношений. Кроме того, не стоит делать косметические процедуры, экспериментировать – результат точно не порадует.

Что нужно делать в новолуние

Новолуние – это лучшее время для планирования, но не активных действий. В этот день можно смело строить планы на будущее, продумывать детали и искать нужные контакты. Тем, кто хочет уладить давние конфликты, можно идти на откровенный разговор – и все получится. Это хороший период для того, чтобы выполнить все данные обещания.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.