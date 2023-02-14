Это настоящие скандалисты: названы четыре самых склочных знака зодиака

Некоторые люди отличаются сложным характером, и найти общий язык с ними бывает непросто. Они обижаются из-за мелочей, очень подозрительны и могут устроить скандал.

По словам астрологов, главные скандалисты – это Стрельцы, Водолеи, Овны и Скорпионы. Читайте, в чем причина!

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Уроженцы этого знака зодиака считают, что всегда правы – они уверены, что только их взгляды на мир являются правильными. Стрельцы не видят своих ошибок, хотя и отличаются высоким интеллектом, начитанностью, способностью к глубокому анализу. Однако все эти положительные черты перечеркивает их вспыльчивость – они не сдерживают эмоций и могут устроить скандал на ровном месте.

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Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи на первый взгляд кажутся очень гармоничными личностями, которые достигли в своей жизни идеального баланса. Однако в тихом омуте скрывается буря эмоций. Если задеть уроженцев знака, то в выражениях они сдерживаться не будут. Иногда Водолеи могут жалеть о том, что наговорили сгоряча, но свои ошибки признавать не спешат.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны очень самоуверенны и не принимают другой точки зрения. В конфликте они готовы до последнего отстаивать свою правоту и не уступят, даже если это грозит скандалом. Овны быстро выходят из себя, они злятся и не скрывают своего гнева. Это может стать проблемой как на работе, так и личной жизни, поскольку не все хотят иметь дело со скандалистами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы очень подозрительны и эмоциональны – они будут мучить свою вторую половинку допросами из-за ревности, что мешает построению счастливых отношений. Уроженцы знака очень недоверчивы, все воспринимают в штыки и уверены, что их хотят обмануть. Если Скорпионам кажется, что им что-то угрожает, они устроят такой скандал, что достанется всем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.