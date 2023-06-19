Это убивает аккумулятор: Какую ошибку часто допускают при зарядке смартфонов

Проблема деградации аккумуляторов общая для всех типов смартфонов, независимо от их ценовой категории. Многие пользователи даже не осознают, что своими действиями они могут сократить срок службы аккумулятора. Однако правильная зарядка может значительно продлить жизнь батареи вашего смартфона. Соблюдение нескольких "золотых" правил поможет сохранить его в хорошем состоянии в течение длительного периода.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

Вот несколько полезных советов, как правильно заряжать смартфон, чтобы сохранить его батарею на длительный срок:

Заряжайте батарею до уровня 80%, а разряжайте ее не ниже 20%. Рекомендуется заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями, поскольку это полезно для продолжительности его работы. Оставляйте телефон на зарядке на ночь. Если это необходимо, установите ограничение до 80% с помощью специального приложения, например Battery Charge Limit. Не используйте телефон, когда он заряжается. Частое использование телефона во время зарядки может привести к его перегреву и замедлению процесса зарядки. Не используйте беспроводные зарядные устройства. Этот процесс может привести к перегреву телефона, что негативно влияет на его аккумулятор. Предотвращайте перегрев телефона. Батарея скорее теряет емкость в горячей среде, чем в холодной. Важно избегать повышенной температуры, поскольку она может привести к более быстрой деградации аккумулятора.

Одним из главных лайфхаков для правильной зарядки батареи телефона является использование сертифицированных кабелей Lightning или USB-C, избегая несертифицированных или дешевых китайских аналогов. Важно использовать зарядки с исходными параметрами, отвечающими требованиям вашего смартфона.

Видео дня

В 2023 году многие производители прекратили включать зарядные устройства даже в самые бюджетные модели смартфонов. Поэтому многие пользователи, ради экономии, выбирают дешевые зарядные устройства, не считая их совместимости со своими устройствами.

Используя оригинальные зарядные устройства, разработанные специально для вашего смартфона с правильными параметрами тока и напряжения, вы обеспечите его оптимальную работу и продлите срок службы аккумулятора.

Помните, что эти рекомендации могут потребовать определенных усилий и привыкания к повседневной жизни. Но они станут полезными повадками со временем. Замена батареи телефона не только дорогостоящим процессом, но также может лишить вас гарантии на надлежащую работу устройства в будущем.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!