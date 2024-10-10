Этот ужастик Blumhouse стал самым кассовым в 2024 году: о чем фильм ''Не говори со злом''

Фильм ужасов "Не говори со злом" с Джеймсом МакЭвоем в главной роли стал настоящим хитом проката и принес студии Blumhouse рекордное кассовое собрание в 2024 году. Римейк, рассказывающий о семье, попадающей в ловушку к зловещим хозяевам загородного дома, превзошел ожидания критиков и зрителей.

С момента своей премьеры фильм собрал более 59 миллионов долларов в мировом прокате, что значительно превысило бюджет в 15 миллионов долларов. Такой успех делает "Не говори со злом" самым кассовым фильмом Blumhouse в 2024 году, обойдя другие проекты студии, сообщает Screen Rant.

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Несмотря на то, что оригинальный датский фильм вышел всего два года назад, американский римейк смог найти свою аудиторию и получить положительные отзывы критиков. Особо отметили игру Джеймса МакЭвоя и удачные изменения, внесенные режиссером Джеймсом Уоткинсом в сюжет.

Постер фильма ''Не говори со злом''. Источник: Universal Pictures Canada

Интересно, что до выхода фильма вокруг него возникали определенные споры по поводу необходимости римейка такого свежего оригинала. Однако как показали результаты проката, решение студии оправдано.

О чем фильм "Не говори со злом"

Кадр из фильма ''Не говори со злом''. Источник: Universal Pictures Canada

Главные герои — семья из Соединенных Штатов, переехавшая в Лондон по профессиональным и личным причинам, но пережившая трудные времена. Муж Бен Далтон (Скут МакНэйри), жена Луиза Далтон (Маккензи Дэвис) и дочь среднего школьного возраста Агнесс (Аликс Вест Лефлер) еще больше травмированы изменой в семье, подробности которой впоследствии будут раскрыты.

Происходит приезд другой семьи, состоящей из отца за сорок лет и врача по имени Пэдди (Джеймс МакЭвой), его значительно младшей восточноевропейской жены Сиары (Айслинг Франсиози) и их сына Анта (Ден Гаф), что не может четко говорить из-за якобы врожденной деформации языка. Семьи встречаются во время отпуска в Италии и находят достаточно связей, чтобы Пэдди пригласил Далтонов в свой просторный, но несколько старый дом в сельской местности в нескольких часах от Лондона. Они якобы собираются тусоваться, наслаждаться домашними блюдами, купаться в местном пруду, гулять по лесу и делать много других вещей, которые звучат весело, пока вы не поймете, что ваши хозяева ужасно растеряны, что случается чаще быстрее, чем вы могли ожидать.

Именно толерантность аудитории к глупому поведению начнет меняться и будет проявляться в криках и возгласах. В фильме есть много моментов, где Далтоны могли бы рассматривать определенное социальное нарушение или другое, будь то Пэдди, настаивающий на том, чтобы откровенная вегетарианка Луиза откусила медленно жареного гуся, или притворяющегося Сиара, набрасываемого на него за обедом. Часть удовольствия в том, чтобы наблюдать, как Далтоны уговаривают себя оставаться в плохой ситуации или возвращаться к ней после ухода, каждый раз глубже копая себя в яму, которая в конце концов может их поглотить.

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