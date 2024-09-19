Ferrari, Maserati и Aston Martin: какие элитные авто покупали украинцы в течение года

Несмотря на войну, украинский авторынок демонстрирует неожиданный тренд: повышение спроса на премиальные и суперкары. Самыми дорогими из всех стали Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска (440 тысяч долларов).

Согласно данным "Экономической правды", с начала 2024 года в Украине было зарегистрировано несколько десятков элитных автомобилей, стоимость которых составляет миллионы долларов. Среди популярнейших марок среди украинских миллионеров можно назвать Maserati, Bentley, Rolls-Royce и эксклюзивные модели Bugatti.

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Так, известный украинский предприниматель Александр Слобоженко похвастался в соцсетях новым McLaren 720S Spider, стоимость которого оценивается в около 300 тысяч долларов. Другой украинский миллионер Дмитрий Хиценко пополнил свой автопарк Lamborghini Huracan и гибридным купе BMW i8. А криптомиллиардер Михаил Романенко стал владельцем эксклюзивных моделей Bugatti Bolide и Bugatti Centodieci, стоимость которых превышает 10 миллионов долларов.

Интересно, что, несмотря на отсутствие официальных дилеров Bugatti в Украине, некоторые модели этого бренда уже замечали на улицах Киева. Это свидетельствует, что украинские коллекционеры готовы на все пополнить свои гаражи самыми эксклюзивными автомобилями.

Стоит отметить, что не только новые, но и суперкары пользуются значительным спросом среди украинцев. По данным экспертов, количество первых регистраций подержанных премиальных автомобилей выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что стоимость подержанных автомобилей может быть на 20-40% ниже стоимости новых.

Напомним, ранее были названы ТОП-5 надежных авто до 300 тысяч грн в Украине.

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