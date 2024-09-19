Ferrari, Maserati та Aston Martin: які елітні авто купували українці упродовж року

Попри війну український авторинок демонструє несподіваний тренд: зростання попиту на преміальні та суперкари. Найдорожчими серед усіх стали Rolls-Royce Spectre 2024 року випуску (440 тисяч доларів).

Згідно з даними "Економічної правди", від початку 2024 року в Україні було зареєстровано кілька десятків елітних автомобілів, вартість яких сягає мільйонів доларів. Серед найпопулярніших марок серед українських мільйонерів можна назвати Maserati, Bentley, Rolls-Royce та ексклюзивні моделі Bugatti.

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Так, відомий український підприємець Олександр Слобоженко похизувався в соцмережах новим McLaren 720S Spider, вартість якого оцінюється у близько 300 тисяч доларів. Інший український мільйонер, Дмитро Хиценко, поповнив свій автопарк Lamborghini Huracan та гібридним купе BMW i8. А криптомільярдер Михайло Романенко став власником ексклюзивних моделей Bugatti Bolide та Bugatti Centodieci, вартість яких перевищує 10 мільйонів доларів.

Цікаво, що попри відсутність офіційних дилерів Bugatti в Україні, деякі моделі цього бренду вже помічали на вулицях Києва. Це свідчить про те, що українські колекціонери готові на все, щоб поповнити свої гаражі найексклюзивнішими автомобілями.

Варто зазначити, що не лише нові, але й вживані суперкари мають значний попит серед українців. За даними експертів, кількість перших реєстрацій вживаних преміальних автомобілів зросла на 30% у порівнянні з попереднім роком. Це пов'язано з тим, що вартість вживаних автомобілів може бути на 20-40% нижчою за вартість нових.

Нагадаємо, раніше було названо ТОП-5 надійних авто до 300 тисяч грн в Україні.

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