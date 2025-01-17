Французский самолет испытал попытки глушения со стороны РФ над Балтийским морем

Французский военный самолет, участвовавший в наблюдательной операции НАТО из-за вероятного повреждения Россией подводных кабелей, столкнулся с "попытками глушения" и "подсветкой радаром управления огнем". – отметил полковник Гийом Верне, спикер Генштаб Франции.

В военной терминологии "подсветка" означает наведение радаров на цель. По словам Верне, это указывает на активную позицию России. Об этом пишет Le Figaro.

Несмотря на инцидент, профессионализм французского экипажа помог избежать эскалации.

"Российская сторона также воздержалась от реализации своих угроз, ведь нападение на самолет НАТО могло бы вызвать серьезный кризис в отношениях с Альянсом", - добавил Верне.

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Самолет Atlantic 2 вылетел в среду из Бретани с журналистом AFP на борту За пять часов полета у побережья Швеции и стран Балтии экипаж наблюдал за примерно 200 суднами, преимущественно гражданскими.

В последнее время в Балтийском море зафиксировано повреждение нескольких подводных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Европейские эксперты и лидеры подозревают, что это может быть частью "гибридной войны", организованной Россией.

Напомним, Франция и Британия не исключают отправку миротворческих войск в Украину.

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