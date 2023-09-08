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Фриланс или фриланс?: Преподаватель украинского языка рассказала, как правильно писать популярные иноязычные термины

Игорь Романько

Как правильно писать иноязычные термины на украинском языке

Самые острые споры возникают относительно так называемого "правила девятки". Оно заключается в том, что после девяти согласных звуков (д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р) иностранный звук "і" в общих названиях следует передавать через "и". Это правило появилось более ста лет назад, когда иностранных слов в повседневном или профессиональном обиходе было гораздо меньше, чем сейчас.

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Как пишут на сайте happymonday, согласно этому правилу, мы должны говорить "сториз", "стрим", "скриншот", "кринж", "фрилансер", "тимлід", "диджитал" и так далее. К таким словам также относятся "чипси", "капучино", "тирамісу", "чизкейк", "чизбургер", где также используется "и" вместо "і".

Часто возникают споры, почему, если мы используем слова с максимальным приближением к языку-оригиналу, то почему тогда "и" вместо "і"? Это вопрос регулирования. Правопись 2019 года фиксирует и продолжает традицию. Составители предлагают в общих названиях после согласных д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р перед следующим согласным (кроме й) использовать "и": стимул, позиция, силуэт, джинсы, шифр.

Однак в словах иностранного происхождения, где "і" стоит после гласной, ее стоит передавать через наше "ї": кофеїн, мозаїка, біткоїн и так далее.

"Вебсайт", "топменеджер", но "піар-кампанія"

Правопись регулирует написание без дефиса слов с первой иностранной частью, веб-, екзо-, еко-, екс-, етно-, євро-, кібер-, мета-, метео-, моно-, нео-, поп-, соціо-, теле-, а также с иностранными частями, определяющими количественное проявление чего-либо (выше обычного, очень высокий, слабый, быстрый): бліц-, гіпер-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-. Поэтому правильно писать "топменеджер", "вебдизайнер", "екоторбинка", "експрацівник", "бліцінтерв’ю" и так далее.

Также существует уточнение к правилу, согласно которому иностранная часть "топ-" не сочетается с числительными. Таким образом, "топ-10" лучше заменить на "десятку лидеров", "десятку лучших" и так далее.

Слова, обозначающие разные варианты списков и перечней, пишутся вместе: чекліст, шортліст, банліст, блекліст. И после "л" пишется "і", так как буквы "л" нет в перечне "правила дев’ятки".

"Проект"

Слово "проект" вызвало значительное возмущение среди носителей языка, когда в 2019 году была введена новая редакция правописных норм. Однак логика этого правила заключается в том, что слово "проєкт" давно заимствовано из латинского языка, где в оригинале присутствует сочетание звуков [je], которое передается буквой "є". Поэтому "проєкт" и "проєкція" отражают оригинальное звучание слова.

Написание слов с звуками [g] и [h] в словах иностранного происхождения регулируется тем, насколько эти звуки стали привычными для носителей языка. Обычно [g] передается буквой "г" ("блог", "маркетинг", "серфінг"), а [h] почти всегда - буквой "г" ("гандбол", "гіпотеза", "горизонт"). Однак в некоторых словах, которые уже закрепились традицией, [h] и фонетически близкие к нему звуки можно передавать буквой "х" ("хобі", "хол", "хокей", "хіджаб").

Согласно логике такого подхода, в новых заимствованных словах должно быть "г" вместо [h]: "гайп" и "гайпити", "гейт" и "гейтити", "гакер" и "гакнути", "лайфгак", "гештег", "гівевей", "гік", "глітер", "горор", "гуді".

Кстати, "хобі" пишется с одной "б", так как в общих названиях иностранного происхождения двойные буквы не сохраняются. Также "піца" пишется с одной "ц". Удвоение букв остается в собственных именах, таких как "Ніцца", "Шиллер", "Енн", и в нескольких исключительных словах.

"Імейл"

Правопись четко не устанавливает определенных слов иностранного происхождения, которые уже довольно долгое время существуют в профессиональном или личном общении. Поэтому возникают споры относительно того, как правильно писать то или иное слово. Например, некоторое время слово "імейл" соседствовало с вариантом "емейл". В речи более распространен вариант "імейл" по аналогии с оригинальным произношением, например, "напиши мені на імейл", "підкажи мені свій імейл", "дай адресу імейла", "я не бачу у вхідних твого імейла".

Названия социальных сетей

Правила написания названий сайтов, соцсетей, поисковых систем и мессенджеров четко прописаны в правописании. Они пишутся с маленькой буквы и без кавычек, как общие названия, и не сохраняют удвоения букв: "твітер", "редит", "інстаграм", "фейсбук", "дискорд", "вотсап". Также действует "правило девяти", по которому пишется "лінкедін", "редит" через букву "и". Названия сайтов с родовым словом пишутся с большой буквы и в кавычках, например, "відеогостинг "Ютуб"", "енциклопедія "Вікіпедія"". Возможен также вариант написания словом оригинала, например, "LinkedIn". Если речь идет о юридических лицах, кавычки можно опустить, например, "позов против Фейсбука".

Феминитивы

В лингвистике также часто обсуждаются феминитивы - названия женщин или лиц, которые идентифицируют себя с женским полом, в зависимости от их занятий, профессий и так далее. Феминитивы образуются с помощью суффиксов -к-, -иц-, -ин-, -ес- от маскулинитивов, то есть назв мужчин или лиц, которые так идентифицируют себя.

Суффикс -к- считается наиболее продуктивным для образования феминитивов, но также используются и другие суффиксы. Например, "дизайнерка" (от "дизайнер"), "модераторка" (от "модератор"), "експертка" (от "експерт"), "культурологиня" (от "культуролог"), "коучиня" (от "коуч"), "гідеса" (от "гід").

Таким образом, эти правила определяют правописание иностранных слов и их производных в современном украинском языке, хотя иногда они вызывают оживленные дискуссии среди носителей языка.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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