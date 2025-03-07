Гарантированная доплата почти в 600 гривен: кому из пенсионеров ожидать весной

Украинские пенсионеры, отметящие 80-летний юбилей этой весной, гарантированно получат доплату к пенсии в размере почти 600 гривен. Весной 2025 года для некоторых пенсионеров предусмотрено несколько повышений выплат.

Кроме ежегодной индексации возможны и индивидуальные надбавки и доплаты. Как отмечено на сайте Пенсионного фонда Украины, дополнительные выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращения пенсионера. Об этом пишет enovosti.

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В частности, те, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривны, получат доплаты в соответствии с возрастной категорией: 300 гривен – для лиц от 70 до 75 лет, 456 гривен – для пенсионеров от 75 до 80 лет, а после достижения 80-летия выплата составит 570 гривен.

Доплата начинает начисляться с того месяца, когда пенсионер достигает соответствующего возраста. Однако в первый месяц она выплачивается пропорционально количеству дней после дня рождения, а уже в последующие – в полном размере, объясняют в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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