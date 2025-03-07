Германия предоставит украинцам до 4,3 тыс. долларов: кто и как может получить помощь

Украинцы могут подать заявки на участие в программе денежной помощи, которая стартует в марте 2025 года. Проект финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Информацию об этом обнародовали организаторы на своей странице в Facebook. Благотворительная организация "СОС Детские Городки Украина", при поддержке правительства Германии, предоставит гранты в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей". Выплаты будут производиться после прохождения обучения по предпринимательству.

Проект включает следующие области:

Полтавская;

Киевская;

Львовская.

"Мы поможем вам сделать первые шаги в предпринимательстве и раскрыть ваш потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получить грант на развитие бизнеса", – говорится в сообщении.

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Участниками проекта могут быть:

Родители семей с детьми, проживающими или зарегистрированными как переселенцы в указанных областях;

Родители уязвимых семей с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, семьи с лицами с инвалидностью);

Родители из приемных семей, попечительских семей или детских домов семейного типа.

Как зарегистрироваться на грантовый проект

Участники проекта получат не только знания, но и гарантированную помощь в развитии бизнеса. В программу входят:

Онлайн-курсы от опытных профессионалов;

Консультации экспертов и менторское сопровождение;

Грант до 179,83 тыс. грн на развитие бизнеса.

Чтобы зарегистрироваться, нужно заполнить онлайн-форму. Набор участников будет продолжаться до 16 марта включительно, а обучение начнется 17 марта. Формат обучения – онлайн, участие бесплатное.

Напомним, украинцы могут получить 10800 грн помощи от ООН.

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