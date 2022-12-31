Год Черного Кролика станет знаковым для двух знаков зодиака: их ждут большие перемены

2023 год сулит перемены двум уроженцам зодиакального круга. Они смогут отпустить прошлое, избавиться от токсического окружения и совершить карьерный рывок.

По словам астрологов, настоящий успех ждет Близнецов и Львов. Удача будет на их стороне, что бы они не задумали, а интуиция всегда укажет на правильный путь.

Близнецы

Уроженцы этого знака будут полны сил и очень мотивированы в 2023 году. Они будут покорять новые высоты в профессиональной сфере, пройдут курсы повышения квалификации и могут получить должность, о которой давно мечтали. Однако для этого им придется переехать в другой город и много времени проводить в командировках. Доходы это компенсируют сполна, Близнецы приобретут недвижимость.

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Лев

Львы пересмотрят свои жизненные приоритеты и поверят в то, что способны на гораздо большее. Уроженцы знака найдут то дело, которое начнет им приносить не только удовольствие, но и деньги. Они достигнут больших высот в избранной сфере и будут довольны результатом. Если Львы правильно инвестируют заработанные средства, то обеспечат себе безбедное будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.