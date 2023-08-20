Горбунов объяснил, почему он не на фронте: 'Не служил в армии, никогда не держал в руках оружие' (видео)

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, едва выпутавшийся из скандала со снятием сериала за государственные миллионы во время войны, объяснил, почему он не воюет на фронте.

В интервью Алине Доротюк Горбунов сказал, что сейчас он тоже занимается полезными делами. Однако допустил, что "если пойдут все", то и он будет привлечен.

"Когда придет такой вариант, что идут все – пойдут все. Я не служил в армии, я никогда не держал в руках оружия. Если это нужно будет сделать, я сделаю в свои 53 года…, и это нужно будет чему-то учиться", – сказал ведущий.

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Горбунов добавил, что сейчас активно помогает ВСУ, находясь "за пределами армии".

"Сейчас я понимаю, что я могу больше сделать для наших военных за пределами армии. Помочь, провести, выступить. Если нужно будет это делать, это все будут делать… Мы живем в войне и особых у нас нет", – сказал он.

По его словам, он имеет определенную военную подготовку - "еще в советской школе". Также Горбунов сказал, что состоит на учете "как и все мужчины", однако в армии не служил.

"Потому что я попал в тот период, когда в театральном институте прекратили уже брать в армию ребят, поэтому так оно все сложилось. Поэтому к этому делу я ни с какой стороны не подходил, я его не знаю. Поэтому я максимально делаю то, что я умею, то, что я могу. И пока я полезен – я это делаю. Надо будет по-другому – будет иначе", – объяснил телеведущий.

Напомним, в июле 2023 г. стало известно, что Министерство культуры выделило миллионы гривен для создания сериала "СМТ Ингулец" компании Юрия Горбунова. Телеведущий заявлял, что это "совершенно небольшие средства" для сериала на 24 серии. После ряда скандалов Горбунов сообщил, что отказывается от государственных средств, выделенных на создание сериала.

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