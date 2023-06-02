Гроза в Киеве: дороги затопило, падали деревья (фото и видео)

Днем 2 июня на Киев обрушилась непогода. Из-за ливня в столице затопило проезжую часть, а из-за сильного ветра падали деревья.

В КГГА сообщили, что на места возможных подтоплений работают гидрослужбы коммунальной корпорации "Киевавтодор". Подготовлена 91 единица спецтехники и спецсредств для системы ливневой канализации.

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Жители столицы показали в соцсетях последствия непогоды. В Telegram-канале "Киев Сейчас" опубликовали видео сломанного дерева, которое упало как раз вблизи припаркованных автомобилей.

Видео дня

Отмечается, что ветер был такой силы, что чуть не сбивал с ног.

Из-за непогоды в некоторых районах Киева исчезло электричество. В ДТЭК сообщили, что аварийные отключения действуют в Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах.

Ураган на Дарнице повредил контактную сеть, поэтому у Kyiv City Express будут задержки.

В паблике "Мой Киев" тоже показали последствия непогоды. На кадрах, отснятых киевлянами, можно увидеть множество сломанных деревьев и дороги. Некоторые пользователи даже заметили пылевую бурю в столице.

Напомним, ученые сообщили, что в результате ужасного землетрясения Турция сместилась на три метра.

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