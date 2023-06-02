Гроза у Києві: дороги затопило, падали дерева (фото та відео)

Вдень 2 червня на Київ обрушилася негода. Через зливу в столиці затопило проїжджу частину, а унаслідок сильного вітру падали дерева.

У КМДА повідомили, що на місця можливих підтоплень працюють гідрослужби комунальної корпорації "Київавтодор". Підготовлено 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для системи зливової каналізації.

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Мешканці столиці показали у соцмережах наслідки негоди. У Telegram-каналі "Київ Зараз" опублікували відео зламаного дерева, яке впало якраз поблизу припаркованих автівок.

Відео дня

Зазначається, що вітер був такої сили, що мало не збивав з ніг.

Через негоду в деяких районах Києва зникла електрика. У ДТЕК повідомили, що аварійні відключення діють у Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському районах.

Ураган на Дарниці пошкодив контактну мережу, тож Kyiv City Express матиме затримки.

У пабліку "Мій Київ" теж показали наслідки негоди. На кадрах, відзнятих киянами, можна побачити безліч зламаних дерев та затоплені дороги. Деякі користувачі навіть помітили пилову бурю в столиці.

Нагадаємо, науковці повідомили, що унаслідок жахливого землетрусу Туреччина змістилася на три метри.

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