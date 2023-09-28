'Ґвандіти', 'козиритися' и 'бештати': что значат необычные волынские диалектизмы

В Украине существует немало диалектизмов, существующих в разных регионах. Некоторые из них локальные и существуют в пределах небольших территорий, в то же время другие более распространены.

Волынские говоры – самобытные и колоритные, а в селах до сих пор сохранены оригинальные диалектизмы. Журналисты Волынь Post собрали наиболее интересные диалектизмы-глаголы.

"Бéштати" означает ссорить, критиковать, а "випреньґóвуватися" - сопротивляться, вырываться из объятий. "Ґєдзґатися" значит иметь плохое настроение, как и "козúритися", а "ґвандíти" – пренебрежительное обозначение того, что кто-то слишком много говорит.

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"Задрíпатися" – это испачкать обувь и низ одежды при ходьбе, а "замельдувáтися" значит отмечаться в каком-то списке, заявлять о своем прибытии. "Катулятися" говорят, когда кто-то крутится во время сна.

"Мудóхатися" значит медленно выполнять свою работу, а "настрáхати" – испугать. "Пóвститися" говорят, когда ковыляют волосы, а "шкодувáтися" – жаловаться на что-то или кого-то.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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