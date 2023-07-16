Игнат ответил, может ли ПВО сбивать дроны и ракеты подальше от жилых домов

Целью украинской системы противовоздушной обороны является защита городов от потенциальных угроз. Об особенностях этой системы и ее размещении рассказал Юрий Игнат, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, во время участия в национальном телемарафоне.

Читайте также: россияне атаковали Украину "Шахедами", есть попадания в Одессе: ПВО уничтожило 26 из 28 целей

Игнат объяснил, что у ПВО нет способности сбивать дроны и ракеты, которые используются россией во время атак на украинские города, если системы будут размещены подальше от жилых домов. Он отметил, что перебазирование средств ПВО на расстояние от городов облегчит россиянам обнаружение слабых мест в обороне.

Видео дня

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать враждебные цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам" – подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ объяснил, что вокруг городов размещены разные системы ПВО, а дальше – мобильные огневые группы, в тех местах, где систем ПВО меньше. Для защиты населенных пунктов средства ПВО располагаются как можно плотнее, чтобы эффективно нейтрализовать враждебные цели.

Если же разместить средства ПВО на большем расстоянии, противник может воспользоваться пробелами в обороне. Сейчас нет другого выбора, кроме расположения средств ПВО поближе к населенным пунктам, заключил Игнат.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 июля, город Харьков стал объектом атаки российских оккупантов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!