Ігнат відповів, чи може ППО збивати дрони та ракети подалі від житлових будинків

Українська система протиповітряної оборони має за мету захистити міста від потенційних загроз. Про особливості цієї системи та її розміщення розповів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України, під час участі в національному телемарафоні.

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Ігнат пояснив, що ППО не має здатності збивати дрони та ракети, які використовуються росією під час атак на українські міста, якщо системи будуть розміщені подалі від житлових будинків. Він зауважив, що перебазування засобів ППО на відстань від міст полегшить росіянам виявлення слабких місць в обороні.

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"Міста захищені таким чином, щоб населений пункт взяти в кільце і по можливості засоби ППО розміщені якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. Зараз немає іншого способу, як розміщувати засоби ППО ближче до населених пунктів", – підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що навколо міст розміщені різні системи ППО, а далі – мобільні вогневі групи, в тих місцях, де систем ППО менше. Задля захисту населених пунктів, засоби ППО розташовуються якомога щільніше, щоб ефективно нейтралізувати ворожі цілі.

Якщо ж розмістити засоби ППО на більшій відстані, противник може скористатися прогалинами в обороні. Зараз немає іншого вибору, крім розташування засобів ППО ближче до населених пунктів, заключив Ігнат.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 16 липня, місто Харків стало об'єктом атаки російських окупантів.

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