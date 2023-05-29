Игнат: россия вероятно запустила по Киеву баллистические ракеты

российские боевики 29 мая дважды атаковали Киев. Ночью враг запускал ракеты и иранские дроны, а днем атаковал баллистическими ракетами. Предварительно ПВО сбила все воздушные цели.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона "Единые новости" сообщил, что во время второй атаки на столицу "враг применил ракеты, летящие по баллистической траектории, то есть прилетают довольно быстро".

"Предварительно, это были "Искандеры". Какой именно тип "Искандеров" был применен, об этом сообщим позже по итогам боевой работы", – добавил он.

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Видео дня

В Воздушных силах не исключают, что во время второй атаки враг мог запускать и ракеты С-400, способные лететь по баллистической траектории.

В этот раз враг атаковал с севера России. Ракеты выпускались не только из самолетов, но и из наземных установок.

По данным Игнатия, ночью враг запустил 40 ракет из региона Каспия.

Напомним, ночью 29 мая с 00:00 часов до 5 утра враг атаковал разные области Украины, сосредоточив внимание именно на столице. Силы ПВО этой ночью ликвидировали 67 воздушных целей, в том числе 37 крылатых ракет Х-101/Х-555, 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и один разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

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