Ігнат: росія ймовірно запустила по Києву балістичні ракети

російські бойовики 29 травня двічі атакували Київ. Уночі ворог запускав ракети та іранські дрони, а вдень атакував балістичними ракетами. Попередньо, ППО збила всі повітряні цілі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону "Єдині новини" повідомив, що під час другої атаки на столицю "ворог застосував ракети, які летять по балістичній траєкторії, тобто прилітають доволі швидко".

"Попередньо, це були "Іскандери". Який саме тип "Іскандерів" було застосовано, про це повідомимо пізніше за підсумками бойової роботи", – додав він.

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У Повітряних силах не виключають, що під час другої атаки ворог міг запускати й ракети С-400, які здатні летіти по балістичній траєкторії.

Цього разу ворог атакував з півночі Росії. Ракети випускалися не лише з літаків, а й з наземних установок.

За даними Ігната, вночі ворог запустив 40 ракет з регіону Каспію.

Нагадаємо, уночі 29 травня з 00:00 годин до 5 ранку ворог атакував різні області України, зосередивши увагу саме на столиці. Сили ППО цієї ночі ліквідували 67 повітряних цілей, серед них 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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