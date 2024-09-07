Их стоит посмотреть: 6 украинских фильмов, запрещенных в СССР

Советская система глубоко укоренила пропаганду и дезинформацию в жизни украинцев, жестко контролируя все аспекты общества, включая кинематограф. Украинское киноискусство стало одной из жертв этой репрессивной политики.

Во времена СССР многочисленные фильмы, которые могли бы запечатлеть аутентичную украинскую культуру, историю и реалии, были запрещены. Это было частью стратегии по трансформации национального сознания из-за ограничения доступа к истинному культурному наследию. Об этом пишет 24 tv.ua.

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Среди запрещенных украинских кинолент советского периода:

"Совесть" (1968) – фильм, считавшийся навсегда утраченным после похищения единственной копии. Неожиданно в 1989 году пленку анонимно подбросили к ставшей сенсацией Государственной киностудии имени Довженко.

"Белые Облака" (1968) Ролана Сергиенко претерпел строгую цензуру. Многочисленные вырезанные сцены изменили оригинальный замысел режиссера, и фильм не дошел до зрителя в первоначальном виде.

"Источник для жаждущих" (1966) Юрия Ильенко по сценарию Ивана Драча должна была быть уничтожена из-за "идейных извращений". Режиссер спас единственную копию, спрятав ее на 22 года до 1988 года.

"Пропала Грамота" (1972) - 12-я в списке 100 лучших украинских фильмов, была запрещена из-за яркого украинского колорита. Только через 12 лет фильм вышел на экраны.

"Входящая в море" (1965) - новаторская короткометражка Леонида Осыки без диалогов, обвиненная в "экзистенциализме" и "упадке". Впервые показана публике в конце 1980-х.

Эти фильмы демонстрируют, как советская цензура пыталась подавить украинскую культурную идентичность в кинематографе, но благодаря преданности художников некоторые из этих работ все же сохранились для будущих поколений.

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