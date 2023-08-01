Им не нужно солнце: Какие 5 кустов можно высадить в тени

Придомовая территория, находящаяся вдоль забора, часто остается без должного внимания. Однако вместо того, чтобы позволить этому месту резвиться, можно создать приятный амбианс, засадив там неприхотливые кусты.

Недавнее сообщение в Телеграмм-канале "Садовник" рассказывает о пяти растениях, которые прекрасно растут в тени и станут отличными дополнениями вашего сада.

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Один из самых популярных выборов – это хоста. Это многолетнее растение имеет много сортов с разнообразными оттенками листьев, благодаря чему можно создать отличные композиции на вашем газоне.

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Папоротник также отлично чувствует себя в условиях тени, но следует быть осторожным с его размещением, поскольку он может нарушить ландшафтный дизайн.

Еще один прекрасный вариант – плющ. Это растение выглядит прекрасно на заборах и постройках вашего участка. Она быстро разрастается и не требует особого ухода.

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Пихта, которая любит тень и влагу, также может стать отличным дополнением вашего сада. Выбирая сорт, обратите внимание на карликовые варианты или четырехлетние культуры с развитой корневой системой.

Не менее привлекательным вариантом является дерн. Этот красивый кустарник создаст густой лиственный кошелек в вашем дворе, поэтому просто снабдите ему тень и влажную летом.

Приглашая такие растения на вашу придомовую территорию, вы сможете наслаждаться гармоничным ландшафтным дизайном и природной красотой каждый день.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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