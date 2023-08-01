Їм не потрібно сонце: Які 5 кущів можна висадити у тіні

Прибудинкова територія, що знаходиться уздовж паркану, часто залишається без належної уваги. Однак, замість того, щоб дозволити цьому місцю пустувати, можна створити приємний амбіанс, засадивши там невибагливі кущі.

Нещодавній допис у Телеграм-каналі "Садівник" розповідає про п'ять рослин, які прекрасно ростуть у тіні та стануть чудовими доповненнями вашого саду.

Читайте також: 11 фруктів та овочів, які варто посадити поряд із часником

Один із найпопулярніших виборів – це хоста. Ця багаторічна рослина має багато сортів з різноманітними відтінками листя, завдяки чому можна створити чудові композиції на вашому газоні.

Відео дня

Папороть також відмінно почуває себе в умовах тіні, але варто бути обережним з її розміщенням, оскільки вона може порушити ландшафтний дизайн.

Ще один прекрасний варіант – плющ. Ця рослина виглядає чудово на парканах і будівлях вашої ділянки. Вона швидко розростається і не вимагає особливого догляду.

Читайте також: 5 порад, як доглядати за рослинами під час вашої відсутності

Ялиця, яка полюбляє тінь та вологу, також може стати чудовим доповненням вашого саду. Вибираючи сорт, зверніть увагу на карликові варіанти або чотирирічні культури з розвиненою кореневою системою.

Не менш привабливим варіантом є дерен. Цей красивий чагарник створить густий листяний гаманець у вашому дворі, тому просто забезпечте йому тінь та вологу влітку.

Запрошуючи такі рослини на вашу прибудинкову територію, ви зможете насолоджуватись гармонійним ландшафтним дизайном і природною красою кожен день.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!