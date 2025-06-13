Имеет ли право опекун недееспособного лица на отсрочку и как его оформить

Граждане, официально назначенные опекунами недееспособных лиц, могут получить отсрочку от мобилизации — независимо от того, есть ли у подопечного другие близкие родственники. Однако для этого необходимо предоставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) соответствующее решение суда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Влияет ли наличие родственников на отсрочку опекуна?

К юристу обратился интересующийся человек, можно ли получить отсрочку, если он — официальный опекун недееспособного лица, у которого есть дочь.

Юрий Айвазян объяснил, что в подобной ситуации ключевую роль играет статус опекуна, а не наличие других родственников.

"Да, такая отсрочка возможна. Опекуна назначает суд по представлению органа опеки и попечительства", - отметил адвокат.

Какие документы следует подать в ТЦК?

Для оформления отсрочки опекун должен предоставить:

решение суда о признании лица недееспособным;

решение суда о назначении опекуна.

Без этих документов воспользоваться правом на отсрочку не удастся, даже если вы фактически заботитесь о недееспособном лице.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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