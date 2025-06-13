Чи має право опікун недієздатної особи на відстрочку та як її оформити

Громадяни, які офіційно призначені опікунами недієздатних осіб, можуть отримати відстрочку від мобілізації — незалежно від того, чи є в підопічного інші близькі родичі. Однак для цього необхідно надати до територіального центру комплектування (ТЦК) відповідне рішення суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи впливає наявність родичів на відстрочку опікуна?

До юриста звернувся чоловік, який цікавився, чи можна отримати відстрочку, якщо він — офіційний опікун недієздатної особи, у якої є донька.

Юрій Айвазян пояснив, що в подібній ситуації ключову роль відіграє саме статус опікуна, а не наявність інших родичів.

"Так, така відстрочка можлива. Опікуна призначає суд за поданням органу опіки та піклування", — зазначив адвокат.

Які документи потрібно подати до ТЦК?

Для оформлення відстрочки опікун повинен надати:

рішення суду про визнання особи недієздатною;

рішення суду про призначення опікуна.

Без цих документів скористатися правом на відстрочку не вдасться, навіть якщо фактично ви піклуєтеся про недієздатну особу.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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