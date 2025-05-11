Имеет ли право военный, служивший меньше года получить пенсию по инвалидности: ответ ПФУ

С начала полномасштабной войны, развязанной Россией, многие военнослужащие стали на защиту Украины. Они имеют право на пенсионное обеспечение по специальным условиям. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснили, может ли военный, проходивший службу менее года и получивший контузию, претендовать на пенсию по инвалидности.

В соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" (№ 2262-XII), инвалидная пенсия может быть назначена независимо от срока службы, если травма или заболевание были получены при исполнении обязанностей. То есть, даже короткий период службы не препятствует, если есть подтверждение, что инвалидность наступила в результате боевых действий или военной службы. Об этом пишет zn.ua.

Читайте также: Украинцы могут вернуть пенсию за годы простоя: что нужно знать

Начиная с 1 января 2025 года, определение степени потери трудоспособности будут осуществляться экспертными командами по оценке повседневного функционирования личности — они заменят нынешние медико-социальные экспертные комиссии. Именно их заключение будет являться основанием для принятия решения Пенсионным фондом о начислении пенсии.

Для получения пенсии по инвалидности нужно предоставить выписку из решения экспертной команды, документы, подтверждающие связь ранения или контузии со службой (в том числе справку ВЛК), а также личное заявление в орган Пенсионного фонда. Сбор и передача необходимых документов осуществляется через соответствующие структурные подразделения министерств согласно постановлению правления ПФУ от 30 января 2007 года.

Раньше мы рассказывали, подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!